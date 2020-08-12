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Паспорта в форме книжечки планируют постепенно вывести из оборота

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Паспорта в форме книжечки планируют постепенно вывести из оборота

Кабинет Министров одобрил законопроект, которым определяются правовые основы действия паспорта украинца в форме книжечки.
Такое решение принято на заседании правительства в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, он разработан с целью внедрения следующего этапа обмена паспортов гражданина Украины в форме книжечки на паспорта в форме ID-карточки с учетом норм Закона «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

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«... Законопроектом предлагается признать утратившим силу постановление Верховной Рады Украины от 26 июня 1992 № 2503-ХII » Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу" и установить, что паспорт гражданина Украина в форме книжечки единого образца, утвержденного Кабинетом Министров Украины и действующего на момент принятия этого Закона, выданный гражданину Украины до вступления в силу этого Закона, является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство; срок действия паспорта; случаи признания недействительным паспорта", — говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту, паспорт украинца в форме книжечки, оформленный до вступления в силу этого документа как закон, является действующим до истечения срока его действия.

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В тексте законопроекта предлагается определить, что срок действия паспорта в форме книжечки составляет для лиц в возрасте от 16 до 25 лет — до дня достижения лицом 25-летнего возраста, а для лиц в возрасте от 25 до 45 лет — до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу этого документа в паспорт была вклеена в установленном порядке новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет — фотография при оформлении паспорта.

Также предусматривается установить, для лиц в возрасте от 45 лет срок действия такого паспорта является бессрочным при условии, что до дня вступления в силу этого Закона в паспорт была вклеена в установленном порядке новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен после достижения этого возраста, — фотография при оформлении паспорта.

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Паспорт, в котором не вклеены такие фотографии при достижении его владельцем указанного возраста, считается недействительным.

В пояснительной записке уточняется, что оформление паспорта украинца осуществляется лицам, не достигшим 18-летнего возраста, на 4 года, а лицам, достигшим 18-летнего возраста — на каждые 10 лет.

Отдельно отмечается, что каждый украинец, достигший 14-летнего возраста, обязан получить паспорт гражданина Украины, а паспорт украинца изготавливается в форме ID-карточки, которая содержат бесконтактный электронный носитель.

С момента введения выдачи паспорта украинца в форме ID-карточки их было выдано всего около 3 млн.

Предусмотрено, что документ вступает в силу в случае принятия его как закона через 30 дней со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, новые ID-карточки в Украине введены в январе 2016 года на смену бумажного паспорта гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией.

 

ID-карта, паспорт
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