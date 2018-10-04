Друзья, вам опять хотят «впарить» тоже самое, - Мураев прокомментировал будущую предвыборную гонку

Если нынешнее правительство останется при власти, страну ожидает тотальный крах и гражданская война. Об этом 3 октября в своем интервью каналу Капитал ТВ заявил народный депутат Украины и лидер партии «Наши» Евгений Мураев.

«Для меня, что Тимошенко, что Порошенко — это глобальная катастрофа для Украины: продолжение войны на Востоке, разжигание конфликта на религиозной почве и дальнейшее удовлетворение прихотей внешних кураторов или партнеров власти, которой уже давно не верят украинцы», — подчеркнул политик.

Народный депутат отметил, что украинцы потеряли доверие к нынешним политикам, потому что те действуют в своих интересах и в интересах внешних партнеров, а не Украины. По этой же причине Мураев покинул и Оппозиционный блок и партию «За життя».

«Я выходил честно, потому что они сдали нас в экономическое рабство. Помните их позицию, когда голосовали за отставку Яценюка? Они встали, вышли и не проголосовали за его отставку. Это лысое чудовище уничтожило экономику. А эти люди просто встали и вышли», — выразил свое возмущение Мураев.

Политик также отметил, что в стране полная дестабилизация, из страны выезжают специалисты и их ничего не мотивирует вернуться.

«С той скоростью, с которой вымирает украинская нация — это сопоставимо с Голодомором. Только за это пока никто не отвечает и не будет отвечать, если они сохранят власть. Друзья, вам опять хотят впарить тоже самое», — заявил Мураев.