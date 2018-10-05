Россия и Индия подписали контракт на поставку С-400

Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Об этом российским СМИ сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соответствующее соглашение стороны заключили во время визита Владимира Путина в Индию.

Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется Индии в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем «Триумфов» после Китая и Турции.

С-400 «Триумф» — новейшая российская зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.