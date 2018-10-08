В Бразилии будет второй тур президентских выборов

Ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару и кандидат от левой Партии трудящихся (ПТ) Фернанду Аддад выходят во второй тур президентских выборов в Бразилии. Таковы официальные данные, обнародованные Высшим избирательным судом (ВИС, аналог избиркома) южноамериканской республики в воскресенье по итогам обработки 99% бюллетеней.

Согласно этой информации, Болсонару заручился поддержкой 46,24% избирателей, у Аддада — 28,99%. Для победы на первом этапе голосования одному из кандидатов было необходимо набрать более 50% голосов. Таким образом, Болсонару остановился в шаге от победы в первом туре.

Всеобщие — президентские, парламентские и губернаторские — выборы прошли в воскресенье в Бразилии.