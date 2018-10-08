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Россия нарушила международное право в ситуации с Сенцовым, - ЕС

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Россия нарушила международное право в ситуации с Сенцовым, - ЕС

Россия отказалась предоставлять надлежащее лечение осужденному украинскому режиссеру Олегу Сенцову во время его 145-дневной голодовки, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС). Об этом говорится в соответствующем сообщении, опубликованном на сайте службы.

Таким образом, как считают в европейском ведомстве, не обеспечив Сенцову лечения в «институционализированной медицинской обстановке», власти Российской Федерации нарушили права режиссера, а также свои обязательства по международному праву в области прав человека. А именно, как пояснили в ЕВС, Россия не стала соблюдать меру, к которой ее 25 июля призвал Европейский суд по правам человека (он тогда потребовал от Москвы обеспечить Сенцову надлежащее лечение).

В целом же дело украинского режиссера ЕС, как подчеркнул представитель внешнеполитической службы, считает «нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия». В тюрьму Сенцов, как говорится в заявлении ЕВС, был заключен «за предполагаемые действия, которые он осуществлял на Крымском полуострове, против аннексии которого он решительно выступает».

В ходе 145 дней голодовки режиссер, как отметили в европейском ведомстве, продемонстрировал невероятное мужество, решительность и самоотверженность. Теперь его здоровье ухудшилось до критического состояния, напомнили в ЕС, подчеркнув, что в дополнении к ожиданию об обеспечении Сенцову быстрого и надлежащего лечения Европейский союз надеется на «немедленное освобождение заключенного вместе со всеми незаконно задержанными в России и на Крымском полуострове гражданами Украины».

«Международные стандарты в области прав человека на полуострове должны соблюдаться», — заключил представитель Европейской внешнеполитической службы.

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Украинский режиссер был задержан российскими силовиками в Крыму в 2014 году. В 2015-м его приговорили к 20 годам колонии строго режима якобы за подготовку терактов и создание террористического сообщества. В мае текущего года режиссер объявил голодовку, потребовав освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России. Пищу Сенцов принимать стал только спустя 145 дней. Прекращение голодовки режиссер впоследствии объяснил перспективой принудительного кормления.

Олег Сенцов
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