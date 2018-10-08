Нобелевский комитет назовет сегодня лауреатов премии по экономике

В Стокгольме Королевская шведская академия наук сегодня объявит обладателя Нобелевской премии по экономике. Сумма награды составляет 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов США).

Среди вероятных кандидатов на получение премии СМИ называют испанского экономиста Мануэля Ареллано и британца Стивена Р. Бонда за развитие статистических методов и разработку специальной модели для оценки экономического ответа на изменение политических или других факторов. Еще один вероятный кандидат, по мнению журналистов, американец Дэвид Крепс, который сделал существенный вклад в описание динамики экономических явлений.

Нобелевский комитет традиционно держит имена лауреатов в тайне, сами победители узнают о награждении только в момент объявления. С претендентами, включенными в список для голосования академиков, можно будет ознакомиться, согласно правилам фонда, вообще лишь через 50 лет.

В 2017 году награду «За исследования в области поведенческой экономики» получил американец Ричард Талер. Его работы связали экономический и психологический анализ принятия решений, оказали глубокое влияние на многие сферы экономических исследований и политики.