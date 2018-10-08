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Спецназ ГРУ с Майдана мог вывозить Гриценко, - Колесников

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Военный эксперт Юрий Колесников заявил, что о пребывании в Украине полковника ГРУ Анатолия Чепиги может знать экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Об этом он пишет в своей странице в Twitter.

Эксперт напоминает, что вывоз и сопровождение севастопольского «Беркута» из Киева осуществлял Анатолий Гриценко, и сопоставляет это с информацией Госпогранслужбы о пребывании на Майдане российских спецназовцев, которые под видом украинских правоохранителей позже переместились в Крым.

Колесников приводит ссылку на официальный сайт Анатолия Гриценко, где политик 21 февраля 2014 отчитывался о том, что вместе однопартийцем народным депутатом Олегом Канивцем организовал эвакуацию из Киева сотрудников «Беркут» из Севастополя и Крыма. Гриценко отмечал, что лично сопровождал колонну и проводил переговоры о ее беспрепятственном выходе с «Правым сектором», «Автомайданом» и «Самообороной Майдана».

Ранее о пребывании и участии в преступлениях на Майдане российских спецназовцев подтвердила Государственная пограничная служба Украины.

«По нашей информации, подразделения российского спецназа с января по февраль (2014 года — ред.) находились в Киеве и проживали в отдельном здании на базе „Альфы“. Полковник Анатолий Чепига, вероятно, был в их числе, но точно установить мы этого не можем, так как по указанию тогдашнего руководства страны, по прибытию, российские спецназовцы не проходили пограничного контроля, или любых осмотров. Спецназ ГРУ РФ принимал активное участие в противоправных действиях против участников революции, после чего, под видом украинских правоохранителей выехал на территорию Крыма», — сообщил источник в Госпогранслужбе Украины.

24 марта 2014 все бойцы крымского Беркута были награждены медалью «За возвращение Крыма». Медали вручал лично министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Беркут, Анатолий Гриценко, Анатолий Чепига
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