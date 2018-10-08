Спецназ ГРУ с Майдана мог вывозить Гриценко, - Колесников

Военный эксперт Юрий Колесников заявил, что о пребывании в Украине полковника ГРУ Анатолия Чепиги может знать экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Об этом он пишет в своей странице в Twitter.
Эксперт напоминает, что вывоз и сопровождение севастопольского «Беркута» из Киева осуществлял Анатолий Гриценко, и сопоставляет это с информацией Госпогранслужбы о пребывании на Майдане российских спецназовцев, которые под видом украинских правоохранителей позже переместились в Крым.
Колесников приводит ссылку на официальный сайт Анатолия Гриценко, где политик 21 февраля 2014 отчитывался о том, что вместе однопартийцем народным депутатом Олегом Канивцем организовал эвакуацию из Киева сотрудников «Беркут» из Севастополя и Крыма. Гриценко отмечал, что лично сопровождал колонну и проводил переговоры о ее беспрепятственном выходе с «Правым сектором», «Автомайданом» и «Самообороной Майдана».
Ранее о пребывании и участии в преступлениях на Майдане российских спецназовцев подтвердила Государственная пограничная служба Украины.
«По нашей информации, подразделения российского спецназа с января по февраль (2014 года — ред.) находились в Киеве и проживали в отдельном здании на базе „Альфы“. Полковник Анатолий Чепига, вероятно, был в их числе, но точно установить мы этого не можем, так как по указанию тогдашнего руководства страны, по прибытию, российские спецназовцы не проходили пограничного контроля, или любых осмотров. Спецназ ГРУ РФ принимал активное участие в противоправных действиях против участников революции, после чего, под видом украинских правоохранителей выехал на территорию Крыма», — сообщил источник в Госпогранслужбе Украины.
24 марта 2014 все бойцы крымского Беркута были награждены медалью «За возвращение Крыма». Медали вручал лично министр обороны РФ Сергей Шойгу.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016