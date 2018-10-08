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Проплаченные акции и псевдоактивисты: кто пытается заработать на пожаре, который произошел в 2015 году

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Проплаченные акции и псевдоактивисты: кто пытается заработать на пожаре, который произошел в 2015 году

Никому неизвестный «Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии» подал иск к украинским нефтепереработчикам якобы с целью защиты пострадавших от пожара на нефтебазе в 2015-м году. Однако юристы и эксперты обвиняют Фонд в мошенничестве и попытке нажиться на чужом горе, передают «Подробности».

Как отмечает издание, ранее руководители Фонда даже устраивали у стен телередакции акцию, требуя от журналистов опровергнуть эту информацию.

Участники акции протеста убеждали, что вышли на митинг после материала канала о «Фонде преодоления последствий Васильковской трагедии». Однако, интересно, что акцию еще вчера анонсировали именно в Фонде — на своей странице в Facebook об этом написал его глава Олег Верник. К журналистам попало и видео, на котором организаторы митинга обещали некоторым из участников деньги:

«Надо будет полтора часа постоять, покричать, шум навести, я вам за полтора часа плачу по 150 гривен. — А че так мало? В прошлый раз больше было. — Это не политическая забастовка. Я вам выдаю денежки».

Сообщается, что организатор митинга Олег Верник обещал людям 1 миллиард 200 миллионов гривен. Именно такая сумма иска, которую якобы общественный активист подал от имени 3 тысяч жителей Васильковского района. Откуда такая цифра, и какими документами подтвержден иск — говорить не берется.

Однако юристы и эксперты рынка нефтепродуктов винят руководителя Фонда преодоления Васильковской трагедии в мошенничестве и попытках нажиться на чужом горе. Не исключают, что за Фондом может стоять экс-министр энергетики при Януковиче Эдуард Ставицкий, активно пытающийся вернуть свой бизнес на рынке АЗС.

«Большинство участников рынка склоняются к тому что это является одним из бизнесов теневых Ставицкого. В Украине такая практика существует — то есть, прикрываясь некими организациями, политические силы, и возможно другие силы — набивают себе капитал. Это факт не только на рынке нефтепродуктов, но и по всей Украине», — убежден Иван Кудинов, эксперт рынка нефтепродуктов.

В публикации отмечается, что Верник ранее поддерживал тесную связь с еще одним приближенным Януковича Дмитрием Табачником. Близко дружит и со скандальным российским политологом Алексеем Кочетковым, называвшим Майдан — сборищем нацистов. Юристы уверены — действует псевдоактивист далеко не в интересах людей. И свои деньги жители Василькова — не получат.

Тем временем, как сообщалось ранее, в считанные дни судья Деснянского суда столицы Ирина Галась приняла решение заморозить активы и счета предприятий на время разбирательства по иску Фонда.

«Судья Деснянского суда Киева априори не могла принимать данное исковое требование, в связи с рядом нарушений и отсутствием каких-либо физических доказательств о том, что данные лица каким-либо образом причастны к пожару, который случился три года назад», — заявила Марина Сахошко, юрист.

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Более того, выяснилось, что многие из компаний, против которых подали иск псевдоактивисты, и вовсе были созданы уже после трагедии и никакого отношения к ней иметь не могут.

Так кто же действительно стоит за миллиардным иском? И не пытаются ли под видом защиты потерпевших в украинский бизнес вновь вернуться бывшие члены семьи Януковича? Эти вопросы — уже к правоохранительным органам. Компании, против которых подали иск, уже готовят заявления в ГПУ и МВД. А тем временем юристы просят Высший совет юстиции проверить и мотивы судьи Деснянского суда Киева Галась.

Васильков, нефтебаза
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