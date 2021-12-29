«Укрзализныця» запустила прямые поезда из Василькова в Киев

АО «Укрзализниця» завершило реконструкцию участка Васильков — Васильков-2, теперь пригородные поезда будут курсировать непосредственно в центр Василькова, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«11 километров — именно столько железнодорожных путей нужно было электрифицировать и отремонтировать для того, чтобы соединить столицу с одним из ключевых городов в многомиллионной киевской агломерации. В максимально короткие сроки наладили необходимые процессы и уже сегодня жители Василькова наконец-то получили комфортную альтернативу автомобильному транспорту», — рассказывает Кубраков.

В «Укрзализныце» ожидают, что в будни пассажиропоток на маршруте будет достигать отметки 5-7 тысяч пассажиров в сутки. Отмечается, что такие проекты, как Kyiv City Express, Киевская обходная дорога помогут разгрузить Киев от пробок, а пассажирам начать планировать собственное время путешествия.

По информации «УЗ», всего в рамках реконструкции участка Васильков-Васильков-2 установили 258 опор и электрифицировали 11 км путей, модернизировали 4 железнодорожных переезда, капитально отремонтировали более 10 км путей, заключили почти 9 км плит бесстыкового пути и расчистили полосу отвода от деревьев и другого растительности. Также на участке внедрили современную микропроцессорную систему стрелок и сигналов.

Кроме того, построена новая пассажирская платформа в Василькове, которая расположена в центре города, куда теперь будут курсировать все пригородные поезда из Киева. Ранее они прибывали на станцию Васильков-1, которая, как ни странно, находится в поселке Калиновка, что в 10 километрах от Василькова. Новая платформа имеет систему звукового оповещения пассажиров, установлена система видеонаблюдения и информационные табло.

В целом, между Киевом и Васильковом-2 будет ежедневно курсировать 18 рейсов пригородных электропоездов. Утренние электропоезда № 6042 и 6046 Васильков-2 — Киев будут доезжать в столицу через 37 минут.