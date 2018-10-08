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Прокуратура провела обыски на предприятиях «Росток Холдинга»

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Прокуратура провела обыски на предприятиях «Росток Холдинга»

8 октября сотрудники Харьковской прокуратуры провели обыски в головном офисе, трех элеваторах и девяти предприятиях, принадлежащих ООО «Росток-Холдинг». Комплекс следственных действий проводится в связи с уголовным делом, возбужденным по факту совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины совладельцами «Росток-Холдинга», Виктором Купавцевым и Виктором Кияновским, а именно: завладение чужим имуществом в особо крупных размерах мошенническим путём, совершенное группой лиц. Согласно судебному реестру, также наложен арест на имущество и корпоративные права всех предприятий, входящих в холдинг.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, также есть вопросы к Виктору Кияновскому из-за нарушения норм Закона Украины «О предотвращении коррупции». Являясь депутатом Черниговского областного совета (занимает должность главы Постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, экологии, природопользования и земельных отношения), он не отразил в своей налоговой декларации, что является конечным бенефициарным собственником ООО «Росток-Холдинг», включая кипрскую холдинговую компанию Rostok Agroinvest Limited и украинские операционные компании. Также В. Кияновский не указал, что является конечным бенефициарным собственником Business Invention Limited (Британские Виргинские острова), через которую владеет своей долей в «Росток Холдинге».

Согласно статье 50 ЗУ «О предотвращении коррупции» НАЗК проводит проверку декларации на основании информации , полученной от физических и юридических лиц, из средств массовой информации и других источников. Уголовная ответственность наступает если недостоверная информация отличается от достоверной на сумму 200 000 грн (с учетом сегодняшнего прожиточного минимума). В случае В. Кияновсого речь идёт сотнях миллионов грн. В таких случаях статья предусматривает возможность лишения свободы до 3х лет .

Как ранее писали СМИ, 4 сентября 2018 г. на Британских Виргинских островах компания Samoran Investments Limited, являющаяся совладельцем датской Best Grain К/S (Дания), подала иск к акционерам ООО «Росток-Холдинг» Виктору Купавцеву и Виктору Кияновскому по обвинению в мошенничестве. Как тогда объяснил юрист Константин Ликарчук, представляющий интересы Samoran Investments Limited: «Виктор Купавцев, будучи совладельцем и операционным управляющим датской компании Best Grain К/S, вывел мошенническим путем денежные средства через подконтрольную ему компанию SIA Latexport. И с их помощью и при содействии своего партнера в агропромышленном бизнесе Виктора Кияновского создал в 2010 году «Росток-Холдинг».

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Ранее Виктор Купавцев и Виктор Кияновский конфликтовали с банком БТА из-за кредита в $35 млн. Воспользовавшись проблемами головного банка в Казахстане, они, по данным СМИ, под угрозой вывода активов и банкротства своих компаний-заёмщиков вынудили украинскую дочку БТА банка дисконтировать долг на $17-19 млн.

ООО «Росток-Холдинг» — вертикально-интегрированная агропромышленная группа, созданная в 2010 году и специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс. га. В группу также входят 5 животноводческих ферм, 3 элеваторных комплекса и ряд торговых компаний.

прокуратура, Росток-Холдинг, Виктор Кияновский
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