Апелляционный суд Харьковской области подтвердил правомерность ареста имущества и зерна, - адвокат

Апелляционный суд Харьковской области, рассмотрев 8 ноября 2018 г. апелляцию на судебный арест на имущества и зерновой продукции «Росток-Холдинга», подтвердил с учётом собранных следствием доказательств обоснованность и законность решения суда первой инстанции. Об этом сообщил юрист фирмы Kinstellar Константин Ликарчук, представляющий интересы Якова Грибова.

В частности, К. Ликарчук отметил: «Рассмотрение связано с досудебным расследованием уголовного дела по факту мошеннического завладения акционерами Росток-Холдинга Виктором Купавцевым и Виктором Кияновским денежными средствами Якова Грибова в компании Best Grain К/S (Дания). Решения суда фактически признают действия правоохранительных органов в отношении предприятий „Росток-Холдинга“ правомерными».

К. Ликарчук уточнил, что Апелляционным судом Харьковской области 8 ноября было вынесено всего восемь решений. Двумя из них суд оставил в силе арест корпоративных прав и недвижимого имущества всех предприятий «Росток-Холдинг». Остальными шестью решениями суд признал обоснованным арест зерна на элеваторах и в полях предприятий агрохолдинга, при этом обязал следствие в течение 72 часов подать в суд первой инстанции ходатайства с указанием точного объёма арестованного зерна. То есть любая реализация и отчуждение зерна, принадлежащего предприятиям «Росток-Холдинга», на сегодняшний день находится под запретом.

Как ранее писали СМИ, 4 сентября 2018 г. на Британских Виргинских островах компания Samoran Investments Limited, являющаяся совладельцем датской Best Grain К/S (Дания), подала иск к акционерам «Росток-Холдинг» Виктору Купавцеву и Виктору Кияновскому по обвинению в мошенничестве. Как тогда объяснил юрист Константин Ликарчук, представляющий интересы Samoran Investments Limited: «Виктор Купавцев, будучи совладельцем и операционным управляющим датской компании Best Grain К/S, вывел мошенническим путем денежные средства через подконтрольную ему компанию SIA Latexport. И с их помощью создал в 2010 г. „Росток-Холдинг“ при содействии своего партнера в агропромышленном бизнесе Виктора Кияновского».

Виктор Кияновский, являясь депутатом Черниговского облсовета, в своих налоговых декларациях за 2016 и 2017 гг. скрыл свое совладение «Росток-Холингом», что является прямым нарушением Закона Украины «О предотвращении коррупции».