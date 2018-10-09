Глава НАСА не исключил, что на спутнике Юпитера может быть жизнь

Глава НАСА Джим Брайденстайн не исключил, что, помимо Земли, жизнь может существовать ещё где-то в Солнечной системе.
«Мы ещё можем открыть жизнь вне Земли», — сказал он на лекции в МГУ, передает РИА Новости.
«Если мы сможем открыть жизнь в рамках нашей собственной Солнечной системы, это напрямую повлияет на политику наших правительств в космической сфере», — сказал глава НАСА.
По его словам, наиболее подходящим местом можно считать спутник Юпитера Европу, который покрыт ледяной коркой, под которой может находиться океан.
По словам главы НАСА, Европа может стать следующей целью космических изучений.
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