У Зеленского отвергли идею дефолта и прекращения сотрудничества с МВФ

Предлагаемое бизнесменом Игорем Коломойским объявление Украиной дефолта и отказ от выплат внешних долгов и сотрудничества с МВФ вряд ли будет реализовано. Об этом заявил в понедельник глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

«Сегодня отказ от сотрудничества будет малоэффективным, и вряд ли Украина сможет по этому пути пойти», — сказал он на конференции в Киеве.

Разумков также анонсировал встречу президента Владимира Зеленского с представителями МВФ во вторник, 28 мая, где «будут расставлены все точки на «i».

На прошлой неделе в Киев прибыла миссия МВФ, которая ведет переговоры с властями по поводу текущих событий и экономической политики. По итогам работы миссия должна принять решение о выдаче Украине очередного кредита на $1,3 млрд.