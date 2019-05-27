У Зеленского отвергли идею дефолта и прекращения сотрудничества с МВФ

Предлагаемое бизнесменом Игорем Коломойским объявление Украиной дефолта и отказ от выплат внешних долгов и сотрудничества с МВФ вряд ли будет реализовано. Об этом заявил в понедельник глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
«Сегодня отказ от сотрудничества будет малоэффективным, и вряд ли Украина сможет по этому пути пойти», — сказал он на конференции в Киеве.
Разумков также анонсировал встречу президента Владимира Зеленского с представителями МВФ во вторник, 28 мая, где «будут расставлены все точки на «i».
На прошлой неделе в Киев прибыла миссия МВФ, которая ведет переговоры с властями по поводу текущих событий и экономической политики. По итогам работы миссия должна принять решение о выдаче Украине очередного кредита на $1,3 млрд.
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Так шо, зелені хлопчики показали якомусь коломойченко зразу аж 2 великі зелені дулі? І шо ж тепер буде далі? Він і далі буде дефолтувати нову зелену команду? І чим, і шо він має в кишені?