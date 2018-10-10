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Глава Alibaba возглавил рейтинг самых богатых жителей Китая

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Глава Alibaba возглавил рейтинг самых богатых жителей Китая

Основатель и глава компании Alibaba 54-летний Джек Ма (также известен как Ма Юнь) во второй раз за четыре последних года возглавил список богатейших жителей Китая по версии китайского делового издания Hurun (китайский аналог Forbes). Как говорится в опубликованном в среду юбилейном, 20-м ежегодном рейтинге, его состояние за год выросло на 35% и оценивается в $39,1 млрд.

Вторую строку рейтинга занял председатель правления крупной девелоперской компании Evergrande 60-летний Сюй Цзяинь. Его личное состояние сократилось на 14% до $36,2 млрд. Замыкает тройку лидеров Ма Хуатэн (также известен как Пони Ма), возглавляющий телекоммуникационный гигант Tencent. Его активы составители рейтинга оценили в $34,8 млрд.

Число долларовых миллиардеров в Китае за минувший год сократилось на 27 человек до 620. Как отмечает Hurun, в этом году до рекордных показателей выросла доля женщин — к ним относятся почти треть участников рейтинга — 28,7%. Большинство миллиардеров занимаются бизнесом в сфере производства, недвижимости, инвестиций и IT. Средний возраст участников составил 55 лет, что на год больше по сравнению с 2017 годом.

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Рейтинг 2018 LEXUS Hurun China Rich List публикуется с 1998 года. Минимальной границей для попадания в список его участников является состояние в 2 млрд юаней (около $290 млн).

Alibaba, Джек Ма
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