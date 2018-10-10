Борьба в центре Киева: «силовики» воюют за вертолетную площадку Януковича

Вокруг здания на Парковой дороге, известного как «вертолетная площадка» Януковича, развернулись кулуарная борьба между силовыми ведомствами страны. Об этом сообщают «Вести».

В конкурсе на управление объектом участвует КП «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

По информации издания, именно «под» это коммунальное предприятие и должны были завести управление комплексом в центре Киева. Однако выяснилось, что ЦОДД, подавшее заявку на участие в конкурсе, попросту не соответствует ни одним его условиям, так как его функции — что видно по названию — не касаются подобного управления.

Дата-центром, рестораном, офисными помещениями, вертодромом и непосредственно конгрессно-выставочным центром стремится управлять коммунальное предприятие которое организовывает дорожное движение и обслуживает свыше 600 светофорных объектов в Киеве. В итоге, конкурс пришлось перенести. Парадокс заключается в том, что в новом конкурсе, запланированном на четверг, 11 октября, снова собирается участвовать то же КП.

По данным «Вестей», вокруг здания на Парковой дороге «развернулись кулуарная борьба между несколькими силовыми ведомствами страны». Как сообщается, процессуальное руководство данного уголовного дела взял на себя руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий. В то же время директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Ситник открыл еще два уголовных производства против беглых чиновников времен Виктора Януковича, связанных со скандальной вертолетной площадкой, пытаясь наложить на имущество арест через суд.

При этом, как говорится в публикации, «шумиха» происходит на фоне того, что на объект уже наложены аресты ГПУ и МВД, где также продолжается процессуальное производство.

За коммунальным предприятием, которое хотят «назначить» управляющим над объектом, стоит Генеральная прокуратура, сообщают журналисты. Якобы директор ЦОДД Виктор Черний «на крючке» по уголовным делам, ведущимся со времен Евро-2012. Из открытых источников известно, что Виктор Черний был помощником-консультантом нардепа от Партии регионов V созыва Верховной Рады Владимира Иванова. И с 2007 года занимал различные должности в столице — в «Киевводоканале», «Киевдорсервис» и КГГА, работая под руководством Леонида Черновецкого и Александра Попова. Сейчас он — в команде у нынешнего градоначальника Виталия Кличко.