Вселенский патриархат снял анафему с Филарета

Синод Вселенского патриархата снял с предстоятеля неканоничной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета анафему и признал незаконной аннексию Киевской митрополии в 1686 году. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, ссылаясь на информацию информированных источников.

«Хорошие новости с Синода. Из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского патриархата. Первое — об удовлетворении апелляции патриарха Филарета. Второе — о признании незаконной аннексии Киевской митрополии в 1686 г.», — написал он.

Спикер добавил, что теперь нужно ждать официального подтверждения.

Эту информацию подвердило известное греческое религиозное издание ORTHODOXIA.INFO со ссылкой на собственные источники. По его даннным, Синод Вселенского Патриархата снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и с предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признал их каноническими.

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Напомним, ранее Филарет обратился с апелляцией к Вселенскому патриарху, как к высшей апелляционной инстанции в церковных судебных спорах, об отмене анафемы, наложенной РПЦ.