Вселенский патриархат снял анафему с Филарета

Синод Вселенского патриархата снял с предстоятеля неканоничной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета анафему и признал незаконной аннексию Киевской митрополии в 1686 году. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, ссылаясь на информацию информированных источников.
«Хорошие новости с Синода. Из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского патриархата. Первое — об удовлетворении апелляции патриарха Филарета. Второе — о признании незаконной аннексии Киевской митрополии в 1686 г.», — написал он.
Спикер добавил, что теперь нужно ждать официального подтверждения.
Эту информацию подвердило известное греческое религиозное издание ORTHODOXIA.INFO со ссылкой на собственные источники. По его даннным, Синод Вселенского Патриархата снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и с предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признал их каноническими.
Читайте также: Порошенко подписал закон про «Слава Украине»
Напомним, ранее Филарет обратился с апелляцией к Вселенскому патриарху, как к высшей апелляционной инстанции в церковных судебных спорах, об отмене анафемы, наложенной РПЦ.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016