Профицит бюджета РФ составил 3,5% ВВП

Федеральный бюджет России исполнен в январе-сентябре 2018 года с профицитом в 3,5% ВВП, или 2 трлн 548,2 млрд рублей, говорится в материалах местного Минфина.
Год назад дефицит бюджета РФ составил за аналогичный период 0,5% ВВП, или 300,62 млрд рублей.
Доходы бюджета за январь-сентябрь 2018 года достигли 13 трлн 988,6 млрд рублей, расходы — 11 трлн 440,4 млрд рублей.
Нефтегазовые доходы за девять месяцев составили 6 трлн 302,1 млрд рублей, ненефтегазовые — 7 трлн 686,6 млрд рублей. Наибольшие расходы традиционно пришлись на социальную политику — 3,453 трлн рублей. и национальную оборону — 1,985 трлн рублей.
В законе о бюджете на 2018 год запланирован дефицит на уровне 1,3% ВВП. Однако, по оценке первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, в текущем году бюджет будет исполнен с профицитом. Так, в ходе Московского финансового форума Силуанов заявлял, что профицит бюджета в 2018 году может превысить 2% ВВП.
Также появились данные об уровне госдолга России. Внешний долг России с начала 2018 года снизился на 9,8% и на 1 октября составил $467,1 млрд, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
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