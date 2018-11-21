В РФ приняли бюджет на 2019 год с прифицитом 1,8%

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Как сообщают российские СМИ, профицит бюджета в 2019 году составит 1,8% ВВП, в 2020 году - 1,1% ВВП, в 2021 году - 0,8% ВВП. Инфляция в России в 2019 году прогнозируется на уровне 4,3%, в 2020 году - 3,8%, в 2021 году - 4%. Среднегодовой курс доллара в 2019 году ожидается на уровне 63,9 рубля, в 2020 году - 63,8 рубля, в 2021 году - 64 рубля.
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