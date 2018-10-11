«Укрпошта» получила лицензию таможенного брокера

ПАО «Укрпошта» получило лицензию таможенно-брокерской деятельности и с 10 октября начало предоставлять услуги оформления товаров, подлежащих таможенному декларированию, для экспортеров и импортеров.

Как отмечается на сайте компании, клиенты национального почтового оператора, который сотрудничает с 192 странами мира, теперь могут в рамках базовой услуги «Укрпошты» по международной доставке также оформить сервис по подготовке грузовых таможенных деклараций (ГТД).

Как уточнили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе компании, новая услуга брокерской деятельности ориентирована в основном на экспортеров и позволит заказать в «Укрпоште» необходимые разрешительные документы, обязательные при ввозе определенных товаров в отдельные страны.

«Например, для пересылки семян растений необходимо заключение о фито-санитарном контроле, для пересылки ювелирных изделий — вывод геммолога, для пересылки картин — заключение Министерства культуры. Это при том, что „Укрпошта“ как член Всемирного почтового союза и партнер 192 стран по всему миру имеет специальные таможенные правила оформления и пересылки, которые также упрощают работу для большинства категорий товаров», — подчеркнули в пресс-службе компании.

В компании не назвали тарифов на указанные услуги, однако уточнили, что большую часть консультационных услуг специалисты «Укрпошты» будут предоставлять бесплатно, а именно: подготовку документов к аккредитации на таможне, консультации клиентов по правильному подбору таможенного кода международной организованной базы и т.п.

В 2017 году «Укрпошта» увеличила объемы международных операций на 34,5% и доставила почти 6 млн кг экспортных и импортных отправлений. Основные страны, куда украинцы экспортируют товары «Укрпоштой»: США, Израиль, Канада, Великобритания; страны импорта: Китай, Нидерландй, Израиль и США.