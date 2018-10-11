Украина почти получила Томос

Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Соответствующее решение утверждено Синодом 11 октября в Стамбуле, сообщает государственное агентство Укринформ.
С получением Томоса украинцев поздравил и президент Порошенко. Впрочем, затем твит был переписан и вместо слова «Томос» появилось слово «автокефалия».
В то же время в документе, распостраненом по итогам Синода отмечается, что Константинополя лишь заявил о «продолжении» процесса предоставления Томоса, вернул территорию в свою юрисдикцию и снял анафему с глав двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви.
Вселенский Патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса Украинской церкви, идет речь в документе.
«Первое — подтвердить уже принятое решение, что Вселенский Патриархат переходит к предоставлению автокефалии Украинской Церкви », - сказал представитель Константинополя, митрополит Галльский Эммануил журналистам в четверг после заседание Синода, зачитав заявление главного секретаря Вселенского патриархата по итогам заседания синода в четверг.
Вторым пунктом в решении синода значится: «Восстановить, к этому моменту, ставропигию Вселенского Патриархата в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, существовавших здесь всегда».
Третьим пунктом, по его словам, была заслушана апелляция главам УАПЦ Макарию и УПЦ-КП Филарету, после чего синод Вселенского патриархата вернул их в каноническое состояние.
«Было решено, что анафема была им оглашена не с достаточным количеством причин», — сказал он.
Четвертым пунктом указывается признание незаконной аннексии Киевской митрополии Константинопольского патриархата Русской православной церковью в 1686 году, а пятой — предостережение от незаконного захвата церквей и монастырей в Украине вследствие вышеуказанных решений.
«Мы хотим предостеречь от захвата и отвоевания церквей и монастырей в Украине и так, как это завещал Христос, сделать это с любовью и мирно», — говорится в заявлении главного секретаря Вселенского патриархата, обнародованного по итогам заседания синода в четверг.
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брехня.отложили расмотрение.откуда эта липа идет.а забыл про АП просоенко