Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Виктор Фомин сбил велосипедиста

Виктор Фомин, скандальный судья Соломенского районного суда города Киева, совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП. Об этом пишет издание Forum со ссылкой на выписку из Единого реестра досудебных расследований.

«Утром 10 октября на улице Павловской автомобиль» Тойота «которым управлял Виктор Фомин, совершил наезд на пешехода. В результате полученных телесных повреждений велосипедист был доставлен в больницу», - следует из выписки. Согласно информации источников, врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Как известно, глава Мелитопольского городского суда Виктор Фомин, который между прочим участвует в конкурсе в Антикоррупционный суд перевели в Соломенский райсуд столицы в январе 2018 года. За это время он успел отличиться несколькими резонансными решениями. Например, в марте 2018 Фомин избирает меру пресечения для предпринимателя Петра Загодиренко, который фигурирует в деле мэра Одессы Геннадия Труханова о нанесении ущерба бюджету города. Также судья фигурирует в расследовании Службы безопасности Украины относительно возможного вынесения следственными судьями Соломенского районного суда города Киева заведомо неправосудных решений, связанных с аэропортом «Одесса».

Характерно, что, несмотря на рекомендации ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей Украины) в ВРП (Высший совет правосудия) продлить командировку Фомина в Соломенском райсуде Киева, он до сих пор ждет соответствующий президентский указ. Хотя всем его коллегам в аналогичной ситуации командировки продлили.

Издание напоминает, что в 2016 году мелитопольские СМИ писали о якобы роман между Виктором Фоминым, который в то время занимал должность председателя Мелитопольского городского районного суда, и адвокатом, депутатом райсовета Екатериной Засторожниковой. Мол, пару часто видели во время прогулок в парке, а также как они приезжают на работу в одном автомобиле.