Лондон перестал выдавать визы российским дипломатам

Британские власти отказываются выдавать визы российским дипломатам, из-за чего дипмиссии России в Соединенном Королевстве не удается заполнить места, которые освободились после весенней высылки. Об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко в ходе пресс-конференции, передает «РИА Новости».

«Мы не можем заполнить эти вакансии, поскольку Великобритания отказывается выдавать дипломатам визы для приезда в Соединенное Королевство», — сообщил он.

По его словам, российское посольство в настоящее время практически пустует, там работает «с десяток сотрудников».

После инцидента в британском Солсбери, где в начале марта от действия боевого нервно-паралитического вещества «Новичок» были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, Лондон выслал 23 российских дипломатов. После этого в знак солидарности с Великобританией о высылке членов российской дипмиссии объявил целый ряд западных стран. Москва ответила зеркально.