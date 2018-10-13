Попытки восстановить связь с марсоходом Opportunity будут продолжаться до января

Попытки восстановить связь с марсоходом Opportunity, переставшим подавать сигналы четыре месяца назад из-за пылевой бури, пока не дали результата, но они будут продолжаться до января. Об этом сообщил портал Space.com со ссылкой на экспертов Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA).

Последний сеанс связи с Opportunity состоялся 10 июня. В это время на Марсе зарождалась мощная пылевая буря, которая, по оценкам планетологов, возникает раз в шесть-восемь лет и охватывает значительную часть поверхности планеты. К 11 сентября атмосферные условия в районе нахождения марсохода - в долине шириной 22 км на краю кратера Индевор - оказались достаточно благоприятными для того, чтобы специалисты NASA попытались восстановить с ним контакт. Марсоход должен был перейти в спящий режим во время бури, а после ее окончания вновь использовать солнечные батареи. Однако ответного сигнала от Opportunity пока не поступало.

"Возможно, что слой пыли на солнечных батареях марсохода мешает подзарядке батарей, - привел портал Space.com мнение неназванного эксперта NASA. - Никто не может дать точного ответа на вопрос о том, какой слой пыли мог образоваться на панелях солнечных батарей". Попытки установить связь с марсоходом будут продолжаться вплоть до января.

Opportunity совершил посадку на марсианское плато Меридиана в январе 2004 года, через три недели после того, как на поверхность планеты опустился другой марсоход - Spirit, проработавший до марта 2010 года. Третий марсоход - Curiosity имеет на борту радиоактивный источник энергии и поэтому пылевая буря не оказала на него серьезного воздействия. К 2020 году NASA планирует доставить на поверхность Марса еще один аппарат для сбора информации, на основании которой ученые оценят вероятность существования жизни на Марсе в далеком прошлом, а также возможность существования человека на Красной планете в будущем.