Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо выпустил свою криптовалюту

Экс-нападающий сборной Бразилии по футболу и «Барселоны», обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо объявил о выпуске собственной криптовалюты. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание El Financiero.
Криптовалюта будет называться RS Coin. Бразилец начнет выпускать ее совместно с площадкой NEO, которая позволят монетизировать бренды путем выпуска в технологии блокчейн. Футболист планирует продвижение криптовалюты в мире футбола, однако и остальные желающие смогут ее приобрести. Отмечается, что она будет доступна для любого человека, несмотря на его местоположение и финансовую состоятельность.
Роналдиньо выступал за бразильские «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро, французский «Пари Сен- Жермен», испанскую «Барселону», итальянский «Милан», мексиканский «Керетаро». Последним клубом полузащитника был бразильский «Флуминенсе», за который он играл в 2015-м году.
В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года, победителем Кубка Америки, Кубка Конфедераций и бронзовым призером Олимпиады-2008. Всего за национальную команду он провел 97 матчей и забил 33 гола.
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