В Дании могут начать сажать за «пророссийскую» позицию

Парламент Дании готовится рассмотреть законопроект, по которому подданным королевства будет грозить уголовная ответственность за «пророссийскую» позицию. Текст документа уже размещен на сайте законодательного органа, в случае его принятия нарушители могут провести в тюрьме до 12 лет, сообщает газета Berlingske.

Проект закона «О мерах по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой» подразумевает уголовное наказание для датчан, которые будут замечены в публичных высказываниях пророссийской направленности. В частности, во время политических дискуссий или предвыборных дебатов.

Газета приводит и другие примеры «пророссийского поведения», за которое можно поплатиться свободой. Например, датчанину будет грозить наказание, если он выскажется в СМИ на тему вреда антироссийских санкций для Дании. Поддержка реализации проекта газопровода «Северный поток-2» также грозит лишением свободы.