Частный капитал выводит деньги из России

Чистый отток частного капитала из России по итогам девяти месяцев текущего года достиг $31,9 млрд. Такие данные приводятся в комментарии местного Центробанка «Оценка ключевых агрегаторов платежного баланса РФ в январе—сентябре 2018 года».
По прогнозу зампреда ВЭБа Андрея Клепача, в сентябре—декабре 2018‑го из страны может быть выведено еще до $32 млрд, т. е. больше, чем за весь прошлый год. А всего по итогам года российская экономика рискует потерять более 60 млрд.
По версии Клепача, такой показатель оттока говорит о неустойчивости российской экономики перед внешними факторами: западными санкциями и кризисами.
Напомним, сейчас сенат США готовит новый пакет антироссийских санкций, которые, возможно, вступят в силу уже в ноябре. Новые ограничения могут быть направлены в том числе и против российского банковского сектора.
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