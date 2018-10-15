В Ираке более 100 тысяч людей отравились питьевой водой

В городе Басра в Ираке 111 тыс. человек отравились питьевой водой, сообщают местные СМИ со ссылкой на директора офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Басре Махди ат-Тамими. По его словам, среди пострадавших есть школьники, рост числа отравившихся связан с началом учебного года.
Массовые отравления начались в Басре еще в июле после поставок загрязненной воды из Ирана, также в регионе возникли перебои с электроснабжением. После этого в провинции начались массовые протесты, во время которых демонстранты подожгли офисы гостелеканала Iraquta TV и штаб-квартиры правящей иракской партии «Дава». В сентябре митингующие подожгли здание консульства Ирана в Басре.
В Белом доме предупредили Тегеран, что возложат на него ответственность, если американские дипломаты пострадают во время массовых акций протеста в Басре. В конце сентября госсекретарь США Майк Помпео на фоне беспорядков в Басре объявил о закрытии американского консульства в городе.
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