Принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка

Внук королевы Великобритании принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают появления первенца весной 2019 года. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Twitter Кенсингтонский дворец.
«Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает появления ребенка весной 2019 года», — говорится в сообщении.
Во дворце подчеркнули, что Гарри и Меган с благодарностью относятся к той поддержке, которую им оказывали «люди во всем мире со времени их свадьбы в мае и рады возможности поделиться этой счастливой новостью с общественностью».
Родившийся ребенок станет седьмым в очереди наследования британского престола после принца Уэльского Чарльза, своего дяди принца Уильяма, его детей, то есть своих двоюродных братьев и сестры — Джорджа (2013), Шарлотты (2015), Луи (2017), и, наконец, своего отца, принца Гарри. Он также станет седьмым правнуком или правнучкой правящего монарха, Елизаветы II.
Гарри и американскую актрису Меган Маркл познакомила их общая подруга в июле 2016 года. Несмотря на то, что к тому моменту Маркл прославилась исполнением роли Рейчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры» (Suits), принц никогда о ней не слышал, поскольку попросту не видел этого сериала. Однако девушка произвела на него впечатление, и через несколько недель он пригласил Меган провести вместе с ним каникулы в Ботсване. До своей свадьбы Гарри и Меган посетили, помимо Ботсваны, еще несколько стран, в том числе Исландию и Ямайку, а Новый год они встретили на Лазурном берегу Франции.
Церемония бракосочетания Гарри и Меган состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.
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