Лукашенко выступил против раскола православия

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает против раскола православия, назвав его опасным. Об этом он заявил в понедельник на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает ТАСС.
«Раскол — это всегда плохо, это плохие последствия, это опаснее всего. Мы очень болезненно относимся к тому, что происходит в православии, — сказал Лукашенко. — Мир изменился не к лучшему и заложниками становится уже все население нашей планеты». По словам Лукашенко, «это бьет прежде всего по Церкви, служителям церкви». «Я хочу пожелать вам мудрости и терпения, всем иерархам нашей церкви. Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле, уж слишком близко мы подошли к опасной черте», — сказал президент.
«К сожалению, наша церковь часто становилась заложницей межгосударственных отношений, порой наших неправильных поступков», — добавил Лукашенко.
Напомним, что сегодня в Минске пройдет заседание Священного Синода Русской православной церкви. Его главная тема — оценка действий Константинопольского патриархата в Украине и выработка ответных мер РПЦ.
Константинопольский патриархат ранее принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви в Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве.
На заседании синода 9-11 октября Константинопольский патриархат «подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии Церкви Украины и отменяет решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата». Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей в Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной православной церкви.
В РПЦ рассматривают данные решения как враждебные и незаконные.
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