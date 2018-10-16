«Укрзализныця» купила себе российской фанеры на 14 миллионов

Филиал «Укрзализныци» — «Центр обеспечения производства» — по результатам тендера согласовал предложение компании «Энерго Строй Сервис» на поставку 450 кубометров трудногорючей фанеры стоимостью 13,85 миллиона гривен. Об этом сообщает издание «Наші гроші».
К участию в аукционе были допущены только двое участников, которые предлагали продукцию одного производителя — российского АО «Архангельский фанерный завод».
Два других участника были отклонены из-за несоответствия технических характеристик продукции требованиям заказчика. Причиной этому стало то, что филиал УЗ четко определила марку фанеры — ПФА-Т и ее свойства: такая фанера изготавливается только на российском заводе. Украинские производители изготавливают другие модели трудногорючей фанеры.
Средняя стоимость одного кубического метра фанеры ПФА-Т составила почти 31 тыс. гривен. Такая цена примерно на 30% дороже стоимости этой фанеры на рынке России.
«Энерго Строй Сервис» и его единственный конкурент ООО «Спецторгснаб» предоставили аналогичные документы о представительстве интересов в тендере «Укрзализныци» российского АО «Архангельский фанерный завод» и его украинского дистрибьютора ООО «Орион-Плюс». Разница предложений составила 545 гривен, участники не сделали ни одного понижения стартовой цены.
Победителем неконкурентного тендера был признан «Энерго Строй Сервис», зарегистрированный в декабре 2017 года: это его первое участие в госзакупках.
Фирма зарегистрирована в жилой многоэтажке в Киеве по ул. Зодчих, 44. В регистрационных документах не указан ни номер помещения, ни подъезд, в котором должен быть расположен поставщик «УЗ». Уставной капитал компании составляет 100 грн., он разделен между Ростиславом Градовым и Сергеем Мисюком. Оба фигурировали в регистрационных делах с полсотни различных предприятий.
Кроме этого ООО «Энерго Строй Сервис» имеет общий номер телефона с 200 другими предприятиями, что свидетельствует о том, что фирма входит в схему «виртуального офиса».
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