Сестра Сенцова заявила о тяжелом состоянии режиссера

Состояние здоровья украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова, который закончил многодневную голодовку, тяжелое, у него нет оптимизма по поводу своего будущего, отмечает его сестра Наталья Каплан.

«На данный момент он закончил голодовку. Это было сделано, чтобы избежать принудительного кормления... Он вышел (из голодовки) с очень подорванным здоровьем, у него достаточно серьезно пострадали почти все внутренние органы», — рассказала она на брифинге во вторник в Киеве.

Она добавила: «Выход из голодовки — достаточно серьезная процедура, сейчас никто не может сказать, выживет ли Олег».

Сестра политзаключенного также с сожалением отметила, что последние письма Олега очень пессимистичны.

«Он написал завещание, он просит не бросать детей, он не верит, что он выйдет... Может и верит, но уже не ждет этого... Он готовится к тому, чтобы его творчество, его дети могли дальше жить без него», — рассказала Каплан.

Вместе с тем она выразила надежду на то, его удастся освободить.

Как сообщалось, что Олег Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября 2018 года из-за угрозы начала его принудительного кормления.