В Украине начал действовать закон о национальном сопротивлении

В субботу, 1 января, в Украине вводится в действие закон «Об основах национального сопротивления», принятый Верховной Радой в июле 2021 года.
Согласно закону, национальное сопротивление является составной частью комплексной обороны государства, включающей в себя комплекс мероприятий для максимально широкого привлечения граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживания и отпора агрессии.
При этом общее руководство национальным сопротивлением осуществляет верховный главнокомандующий Вооруженными силами — президент Украины.
Составляющими национального сопротивления является территориальная оборона (ТО), движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. Непосредственное руководство ТО осуществляет главнокомандующий ВСУ через командующего силами ТО ВСУ.
Законопроект предусматривает, что в рамках системы ТО можно также создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие.
Ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления должна принадлежать Силам специальных операций (ССО) ВСУ, а руководство движением сопротивления будет осуществлять командующий ССО.
Закон вступил в силу с дня, следующего за днем его опубликования — 1 августа 2021 года, и вводится в действие с 1 января 2022 года.
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