Трамп отрицает финансовые связи с Россией и Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет никаких финансовых связей с Россией и Саудовской Аравией.

"Говорю под запись, что у меня нет финансовых интересов в Саудовской Аравии или, если уж на то пошло, в России. Любое предположение, что они есть, — это новые фейковые новости, которых кругом полно!" — написал Трамп в Twitter.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией. Также в последние дни ряд СМИ критикуют Трампа за слишком сдержанную, по их мнению, позицию в отношении Саудовской Аравии по делу пропавшего журналиста Джамаля Хашугджи. Высказывались предположения, что Трамп таким образом оберегает в том числе и свои финансовые интересы.

Трамп после избрания президентом передал свой бизнес в управление сыновьям, однако не стал продавать свою долю. Бизнес Трампа включает жилую и коммерческую недвижимость, а также отели.