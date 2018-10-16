Трамп отрицает финансовые связи с Россией и Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет никаких финансовых связей с Россией и Саудовской Аравией.
"Говорю под запись, что у меня нет финансовых интересов в Саудовской Аравии или, если уж на то пошло, в России. Любое предположение, что они есть, — это новые фейковые новости, которых кругом полно!" — написал Трамп в Twitter.
Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией. Также в последние дни ряд СМИ критикуют Трампа за слишком сдержанную, по их мнению, позицию в отношении Саудовской Аравии по делу пропавшего журналиста Джамаля Хашугджи. Высказывались предположения, что Трамп таким образом оберегает в том числе и свои финансовые интересы.
Трамп после избрания президентом передал свой бизнес в управление сыновьям, однако не стал продавать свою долю. Бизнес Трампа включает жилую и коммерческую недвижимость, а также отели.
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