Ученые обнаружили самый большой в мире организм

Ученые обнаружили самый большой организм на Земле площадью 37 га в США, чем опровергли первенство голубого кита в списке самых крупных животных мира. Им оказался мичиганский опенок, произрастающий на севере штата Мичиган, сообщил журнал Smithsonian.
Согласно информации издания, ученый Мэтью Тауб изучил растущий на Верхнем полуострове Мичигана мицелий мичиганского опенка и пришел к выводу, что он намного больше и старше, чем считалось ранее. По последним данным, мицелий [тело гриба, скрытое под землей] весит более 440 т, что соответствует массе трех голубых китов, и простирается на 37 га.
Ранее ученые заявляли, что обнаруженный 25 лет назад самый крупный мицелий весит 110 т.
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