Польша будет покупать у США 2 млн тонн СПГ в год

Энергетическая компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала контракт с американской компанией Venture Global LNG на поставки в Польшу 2 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год. Об этом сообщили в среду журналистам в польской компании.
«На протяжении 20 лет PGNiG будет получать СПГ из США для потребителей внутри страны или для продажи», — информировала польская компания в распространенном заявлении.
Поставки будут осуществляться по формуле free on board. Это означает, что расходы по доставке товара на борт ложатся на продавца.
Накануне бывший министр обороны страны Антони Мачеревич заявил, что Россия и Германия при строительстве «Северного потока — 2» «затягивают петлю» на шее Польши, стремясь сделать зависимыми и Варшаву и всю Европу. Политик также назвал США единственным и главным союзником Польши.
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