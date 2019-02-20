США видят Польшу центром реэкспорта американского газа

Польша в будущем станет центром реэкспорта американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявила в среду посол США в Варшаве Джорджет Мосбахер на первом семинаре по практическим вопросам развития рынка СПГ в странах «Восточного партнерства», передает ТАСС.
По ее словам, экспорт СПГ из США постоянно растет. «Мы являемся одним из крупнейших поставщиков СПГ, который идет в 30 государств на пяти континентах, — сказала она. — До 2020 года объем экспорта составит 120 млрд кубометров, то есть около 30% всех мировых поставок СПГ».
Как напомнила Мосбахер, в конце прошлого года США подписали с Польшей несколько контрактов, предусматривающих поставки в эту европейскую страну около 7,5 млрд кубометров СПГ в год. «Польша станет центром реэкспорта в этом регионе», — уверена она.
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