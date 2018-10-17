В РФ хотят сделать рубль расчетной единицей ЕАЭС

Российский рубль может стать основной расчетной единицей в бизнес-процессах в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое мнение высказал председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов, передаеют российские СМИ.

«У нас все основания есть сделать рубль расчетной единицей [в ЕАЭС]. Я председатель Евразийского банка развития, он создан шестью странами, и таких банков развития в распоряжении России четыре. Просто многие об этом забыли. Это уникальные инструменты, которые нужно активно использовать в это смутное время», — сказал Бельянинов.

Он также добавил, что особенность банков развития состоит в том, что они не подчиняются центральный банкам стран-учредителей, не создают обязательных резервов и не платят налоги.

По мнению главы банка, Россия вполне может предложить своим основным торговым партнерам рубль в качестве основной расчетной единицы. «Кто покупает у нас — страны бывшего Советского союза, которые нас окружают. Вот тут и встает вопрос — в чем рассчитываться. Мы сами загнали себя в такую ситуацию, что у нас все в долларах. Мы, мне кажется, нужно сказать, уважаемые господа, рубль состоялся как платежная единица, приходите к нам, мы вам обеспечим своевременность расчетов и хорошее качество», — сказал Бельянинов.