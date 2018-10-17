СМИ обнародовали фото террориста из керченского колледжа

Российский новостной интернет-проект Mash опубликовал в Twitter фото человека, который якобы устроил теракт в коллеже оккупированной Керчи.

Отмечается, что парень якобы зашел в колледж с автоматом и взорвал бомбу.

«Фотография террориста. Этого человека в Керчи сейчас ищут все. Он зашел с оружием в школу, открыл стрельбу и взорвал бомбу. Если вы увидите его на улице — уходите сейчас же и звоните в полицию», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что вторая фотография стрелка была сделана на территории колледжа перед нападением.

«В здание политеха он зашел в одной одежде, там — переоделся», — сообщает Mash.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД, правоохранительные органы подозревают в организации взрыва ученика колледжа.

«Из показаний учеников стало ясно, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак. Также ученики рассказали, что слышали от этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами», — рассказал собеседник издания.