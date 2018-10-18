Рада провалила реформу железной дороги

Депутаты не поддержали законопроект про железнодорожный транспорт. Об этом сообщает Liga.net.

За проект закона про железнодорожный транспорт Украины N7316 в первом чтении проголосовали 202 депутата при 226 необходимых.

Депутаты не поддержали предложение вернуть проект на доработку. Проект определял правовые, организационные и экономические принципы работы железнодорожного транспорта.

Предполагалось, что организацией перевозок пассажиров и грузов могут заниматься перевозчики как по инициативе Министерства инфраструктуры, так и по собственной инициативе. Определялась ответственность перевозчиков, тарифная политика, условия доступа к инфраструктуре.

Целью проекта было создание конкурентной среды на рынке с учетом требований законодательства ЕС.