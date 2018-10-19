Кличко обещает киевлянам тепло «через неделю – две»

Ряд столичных жителей до сих пор имеют холодные батареи, потому что с запуском теплоносителя происходят порывы на сетях, но через неделю-две система теплоснабжения будет работать стабильно. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире «Сніданку з 1 + 1», сообщает пресс-служба политика.
«В начале отопительного сезона из-за увеличения давления в трубах, где есть проблемные участки, происходят прорывы. Их оперативно ликвидируют аварийные службы. Через неделю-две система теплоснабжения будет работать стабильно», — цитирует пресс-служба мэра.
По данным Кличко, сейчас учебные заведения — детские сады, школы, а также больницы уже получают горячую воду и тепло.
«В целом город готов к отопительному сезону», — сказал он.
Также мэр отметил, что многие коммуникации в городе находятся в изношенном состоянии.
Он пообещал начать программу по модернизации системы водо- и теплоснабжения.
«Мы будем реализовывать программу по замене старых труб. Это достаточно дорогой процесс. Но, тем не менее, мы уже инвестируем намного больше денег в модернизацию коммуникаций, чем инвестировала компания «Киевэнерго», — подытожил Кличко.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016