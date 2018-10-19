Кличко обещает киевлянам тепло «через неделю – две»

Ряд столичных жителей до сих пор имеют холодные батареи, потому что с запуском теплоносителя происходят порывы на сетях, но через неделю-две система теплоснабжения будет работать стабильно. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире «Сніданку з 1 + 1», сообщает пресс-служба политика.

«В начале отопительного сезона из-за увеличения давления в трубах, где есть проблемные участки, происходят прорывы. Их оперативно ликвидируют аварийные службы. Через неделю-две система теплоснабжения будет работать стабильно», — цитирует пресс-служба мэра.

По данным Кличко, сейчас учебные заведения — детские сады, школы, а также больницы уже получают горячую воду и тепло.

«В целом город готов к отопительному сезону», — сказал он.

Также мэр отметил, что многие коммуникации в городе находятся в изношенном состоянии.

Он пообещал начать программу по модернизации системы водо- и теплоснабжения.

«Мы будем реализовывать программу по замене старых труб. Это достаточно дорогой процесс. Но, тем не менее, мы уже инвестируем намного больше денег в модернизацию коммуникаций, чем инвестировала компания «Киевэнерго», — подытожил Кличко.