Почти две трети украинцев получают помощь от государства

В Украине почти две трети населения получают различные виды социальной помощи. Об этом заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержке Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Укринформ.
«Если вообще провести сквозной анализ, то это примерно две трети населения Украины в той или иной степени получают различные виды социальной помощи», — отметил Музыченко.
Он отметил, что сейчас в Украине зафиксировано почти 7 млн домохозяйств, получающих жилищные субсидии.
Кроме того, отметил Музыченко, около 3 тысяч семей получают пособие для малообеспеченных, а также почти 400 тысяч женщин — помощь одиноким матерям.
«Вообще, если охарактеризовать систему социальных выплат или социальной помощи, то в бюджете на 2018 год предусмотрены соответствующие расходы почти 130 млрд гривен», — отметил Музыченко.
По его словам, около половины этой суммы составляют расходы на предоставление льгот и жилищных субсидий.
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