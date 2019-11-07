С ноября льготы и субсидии не будут вносить в платежки

Льготники с ноября будут получать платежки с полной суммой за потребленные жилищно-коммунальные услуги — без учета льгот и субсидий.

Об этом заявил во время брифинга заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, сообщает Укринформ.

«Я хотел бы обратить внимание на следующее: начиная с платежек за октябрь, все льготники, как и субсидианты ранее, будут получать полный размер платежки без учета льгот и субсидий. Параллельно с этим соответствующие средства будут перечисляться или на их учетную запись в Ощадном банке, или на тот банк (другой — ред.) или „Укрпочту“, если они изъявили желание и обратились в орган соцзащиты относительно получения соответствующих выплат в наличной форме», — заявил Музыченко.

Далее, пояснил он, льготник, который предоставил информацию о номере мобильного телефона, ежемесячно от банка будет получать смс-сообщения о том, какая сумма льготы ему начислена, и каким образом произошли взаиморасчеты между банком и поставщиками услуг.

«Хотел бы обратить внимание, что и льготы, и субсидии, как правило, покрывают только часть платежа. То есть, в данном случае эти социальные гарантии базируются на том, что часть платежа оплачивает государство в виде льготы или субсидии, часть платежа оплачивает собственно потребитель. Поэтому льготник, который получает средства наличными, должен самостоятельно обеспечить оплату коммунальных услуг с учетом размера льготы, которую он получил в наличном виде», — добавил заместитель министра соцполитики.

Музыченко напомнил, что в прошлом году вступил в силу закон о жилищно-коммунальных услугах, согласно которому в 2019 году Украина должна перейти к предоставлению льгот и субсидий в денежной форме непосредственно гражданам.

«Первый шаг в этом направлении был осуществлен еще в начале 2019 года, когда мы перешли к предоставлению субсидий в денежной форме. Сейчас проходит второй этап соответствующей реформы — это обеспечение перехода к предоставлению уже собственно льгот в денежной форме», — подчеркнул замминистра.