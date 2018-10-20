В Раде призвали СБУ расследовать поставки лекарств производства «Фармак» в ЛДНР

Народный депутат Михаил Головко заявил о необходимости расследования фактов поставок продукции фармацевтической компании «Фармак» в ОРДЛО. С соответствующим призывом депутат обратился к СБУ в эфире парламентского телеканал «Рада».

«Сегодня наши компании ведут торговлю с оккупантом, поставляют свою продукцию в ОРДЛО. И это опасно. Мы призываем СБУ выяснить все эти факты, и всех нарушителей привлечь к ответственности. Потому что сегодня бизнес на крови – это угроза национальной безопасности», - заявил Михаил Головко.

Напомним, ранее активисты общественного движения «Національний спротив» сообщили о том, что препараты ПАО «Фармак» свободно продаются в аптеках Шахтерска, находящегося на территории так называемой ДНР. В качестве иллюстрации своего заявления активисты опубликовали фотографии товарного чека и лекарств ПАО «Фармак», купленных в аптеке Шахтерска.

Ранее в ПАО «Фармак» также официально подтвердили, что экспортируют значительные объемы продукции в Российскую Федерацию. В компании объяснили факт поставок необходимостью обеспечения качественными лекарствами украинцев, проживающих в России. Позже собственник ПАО «Фармак» Филя Жебровская заявила, что компания будет торговать с РФ до тех пор, «пока не будет какого-то решения в высших эшелонах власти о запрете экспорта в Россию». Согласно данным отчета компании, подготовленного для акционеров и кредиторов, Россия является самым быстрорастущим рынком сбыта продукции украинской фармацевтической компании.