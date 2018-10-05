Корвалолнаш#, или возвращение капель в родную гавань

Почему «Фармак» пытается запретить украинским производителям выпускать «советское» лекарство, однако ничего не имеет против того, что Корвалол выпускается в России – основном рынке сбыта «Фармака»?

Lol, здесь «Фармак» и «Корвавлол»

Украинский фармацевтический рынок сотрясает скандал с анекдотическим оттенком. Компания «Фармак» уже в течение 13 лет пытается доказать, что обладает эксклюзивными правами на капли «Корвалол». «Фармак» требует через суд аннулировать регистрацию «Корвалола», выпускаемого другими производителями – киевской «Дарницей» и харьковским «Здоровьем». Такая настойчивость была бы понятна, если бы речь шла о передовом препарате – собственной революционной разработке, которую хотят украсть конкуренты.

Однако речь идет о формуле, открытой 84 года назад, и используемой сегодня в основном в странах бывшего СССР. История «Корвалола» начинается в 1934 году в довоенной Германии. Именно там был создан «Валокордин» - композиция из фенобарбитала, масла шишек хмеля и мяты и соединения брома с валериановой кислотой. После войны, в 50-е годы, производство «Валокордина» восстановили в ГДР. В 1960-е началось производство препарата в СССР – под названием «Корвалол». Единственным отличием копии от оригинала было отсутствие масла шишек хмеля. Разумеется, авторских отчислений немецким фармакологам никто не платил.

В СССР «Корвалол» имели возможность выпускать десятки заводов. В том числе киевский завод имени Ломоносова, который после распада СССР был приватизирован и стал называться ПАО «Фармак». Сегодня в «Фармаке» настаивают на том, что «Корвалол» - принадлежащая им «хорошо известная марка». К слову, в украинском законодательстве отсутствует само понятие «хорошо известная марка». Однако, даже если отталкиваться от этого определения, то очевидно, что «хорошо известная марка» принадлежит не «Фармаку», а всем советским фармацевтическим заводам и их преемникам.

В России, например, сегодня сразу несколько производителей выпускают «Корвалол». Та же ситуация в Беларуси, куда «Фармак» поставляет свой «Корвалол». И почему-то не предъявляет белорусским заводам претензии о «хорошо известной украинской марке». В Россию «Фармак» «Корвалол» не поставляет. Однако не по этическим причинам (как ряд других украинских производителей, отказавшихся от сотрудничества со страной-агрессором). А по маркетинговым. Компания поставляет в Россию сразу два аналога «Корвалола» с другими названиями – «Барбовал» и «Корвалдин». Всего же, как следует из информации на сайте представительства «Фармака» в РФ, украинская компания экспортирует 24 наименования лекарственных средств в эту страну.

Война войной, а экспорт по расписанию

При этом, «Фармак» планирует расширять торговлю с Россией. Компания планирует за 3 года нарастить экспорт в РФ в полтора раза. Соответствующие данные содержались в отчете компании, подготовленном для акционеров и кредиторов, который был обнародован в СМИ. Как следует из документа, Россия является самым быстрорастущим рынком сбыта продукции украинской фармацевтической компании. Рост зарубежных поставок в 2018 году ожидается именно за счет увеличения экспорта в Российскую Федерацию. Удельный вес этой страны в структуре экспорта ПАО «Фармак» составит 18,6%, увеличившись почти на 2 процентных пункта по сравнению с 2017 годом и на 7 процентных пунктов, или в полтора раза, – по сравнению с 2016 годом.

В «Фармаке» сотрудничество со страной-агрессором объясняют необходимостью обеспечения качественными лекарствами украинцев, проживающих в России. Довод откровенно неубедительный – на российском рынке широкий спектр препаратов, в том числе – крупнейших мировых брендов. И пояснение о том, что потребители, пусть даже живущие в РФ украинцы, нуждаются именно в продукции «Фармака» - выглядит смехотворным. И, наконец, неясно, каким образом «Фармак» может отследить, что его препараты в России покупают именно украинцы? В то же время несомненным является факт уплаты налогов в российский госбюджет «Фармаком».

Министерство нам поможет

Нынешний судебный процесс – повторный. В 2004 «Фармак» начал судебное противостояние с «Дарницей», которая в 2003 году зарегистрировала свой препарат «Корвалол-Дарница». Финальную точку в процессе поставил Верховный суд в 2011 году. Согласно его вердикту, равные права присутствия на рынке получали оба препарата – «Корвалол-Дарница» и «Корвалол Corvalolum» «Фармака». И вот в 2018 «Фармак» вновь дошел до ВСУ, также, как и в 2000-е годы проиграв предыдущие инстанции. Обойти закон и запустить судебный маховик по той же теме повторно «Фармаку» удалось благодаря поддержке Министерства торговли.

В 2017 году Апелляционная палата МЭРТ удовлетворила требования «Фармака» о предоставлении названию его препарата статуса «хорошо известного». Обращает на себя внимание тот факт, что решение министерства было получено всего лишь за два месяца. Такая благосклонность и быстрота реагирования могли быть связаны с тем, что заместитель министра экономики Наталья Мыкольская ранее была юристом в юридической фирме «Саенко Харенко». Эта компания представляет интересы «Фармака» по делу о «Корвалоле». Что ставит под сомнение объективность и незаинтересованность чиновников министерства, принимавших решение о предоставлении названию препарата «Фармака» статуса «хорошо известного».

«Застревание» на «Корвалоле» напрямую связано с кредиторской задолженностью «Фармака». Несмотря на то, что «Дарница» вывела свой препарат на рынок на 12 лет позже «Фармака», к 2018 году выручка от продажи лекарств-аналогов сравнялась (43 и 44 млн грн соответственно по итогам 2017 года). У «Фармака» есть кредитная линия от ЕБРР. Целевое назначение 12 млн евро этой линии – модернизация линии по производству «Корвалола». Объяснить кредиторам свои маркетинговые просчеты недружественной активностью конкурента и договорится о реструктуризации кредита – такова наиболее популярная инсайдерская версия причин борьбы «Фармака» за «хорошо известную марку».

При этом сам «Фармак» недавно стал ответчиком по делу о нарушении прав интеллектуальной собственности на изобретение. Истец – один из лидеров мирового рынка компания Bayer. Предмет иска пока неизвестен. Заседание Хозяйственного суда Киевской области, на котором, как ожидают журналисты, этот вопрос прояснится, состоится на следующий день после заседания ВСУ по «Корвалолу».

Фейковые иски внутри страны и реальные претензии со стороны мировых игроков. Эти странные действия одного из лидеров рынка являются откровенно недружелюбным жестом по отношению к западным партнерам Украины. Как известно, и ЕС и США требуют от нашей страны усиления механизмов защиты прав интеллектуальной собственности. При этом Вашингтон даже вводит торговые ограничения в связи с отсутствием прогресса в этой сфере. Позиция «Фармака» вызывает недоумение с учетом того, что акционером компании является известный украинский политик – аудитор НАБУ и бывший глава Донецкой ОГА Павел Жебривский.