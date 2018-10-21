55 человек погибли в результате столкновений христиан и мусульман в Нигерии

Власти Нигерии объявили о гибели 55 человек в результате столкновений христиан и мусульман в штате Кадуна на севере страны. Об этом сообщает Agence France-Presse.

«Президент Мухаммаду Бухари осуждает последний случай межобщинного насилия в городе Касуван-Магани штата Кадуна, повлекшего гибель 55 человек», — говорится в распространенном коммюнике. Как указывает агентство, кровопролитные столкновения были спровоцированы конфликтом между христианскими и мусульманскими грузчиками на местном рынке.

По словам местных жителей, беспорядки начались в четверг. Тогда погибли два человека, при этом оперативное вмешательство полиции позволило избежать большего количества жертв.

Однако той же ночью молодые христиане из этнической группы адара организовались в группы и сожгли несколько домов мусульман, после чего столкновения между двумя общинами возобновились с новой силой.

Начиная с пятницы в городе действует режим комендантского часа, введенный властями штата. Начальник полиции Кадуны объявил о задержании 22 человек, подозреваемых в организации погромов.

Агентство также подчеркивает, что столкновения меду христианами и мусульманами в Касуван-Магани за текущий год случаются уже не впервые. В феврале подобное же противостояние окончилось гибелью 10 человек.