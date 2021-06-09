Трамп одобрил решение Нигерии о приостановке работы Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп приветствовал объявленное в понедельник властями Нигерии решение о приостановке работы социальной сети Twitter в этой стране и призвал другие государства последовать этому примеру и запретить у себя в том числе и социальную сеть Facebook. Об этом со ссылкой на размещенное в Telegram-канале послание Трампа сообщила в среду британская вещательная корпорация Би-би-си.

"Поздравления стране Нигерия, которая только что запретила Twitter за то, что они забанили их президента, - цитирует Би-би-си послание Трампа. - Большее число стран должно запретить Twitter и Facebook за то, что они не позволяют свободные и открытые высказывания - все голоса должны быть услышанными. А пока возникнут и закрепятся конкуренты. Кто они такие, чтобы решать, что есть добро, что зло, если они сами зло? Вероятно, мне следовало бы это сделать, когда я был президентом. Но Цукерберг (глава компании Facebook – Ред.) мне названивал и заходил в Белый дом на обед, говоря, какой я великолепный".

Закончил 45-й президент США свое послание датой "2024?", видимо, намекая поставленным вопросом на то, что в его взаимоотношениях с ведущими социальными сетями страны еще рано ставить точку. В 2024 году в Соединенных Штатах пройдут очередные президентские выборы, и Трамп в своих последних публичных высказываниях намекал на то, что он вовсе не отказался от президентских амбиций.

В понедельник власти Нигерии призвали все радиостанции и телеканалы страны немедленно удалить из Twitter все свои учетные записи и прекратить любое взаимодействие с этой платформой. "Мы советуем всем аудиовизуальным компаниям Нигерии выйти из Twitter, удалив свои учетные записи, и больше никогда этой социальной сетью не пользоваться, - заявил директор регулятора электронного медийного рынка Нигерии Армстронг Идачаба. - Любая поддержка Twitter со стороны СМИ является непатриотичным действием".

Министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед объявил 4 июня о том, что работа Twitter в стране приостанавливается немедленно до особого указания. Он сообщил, что правительством отдано распоряжение о начале проверки на предмет лицензирования всех операторов социальных сетей. Генеральный прокурор и министр юстиции Нигерии Абубакар Малами 5 июня распорядился о судебном преследовании нарушителей запрета на пользование Twitter.

Отношения между федеральным правительством Нигерии и руководством этой соцсети обострились 2 июня, когда она удалила два сообщения президента страны Мухаммаду Бухари, в которых тот пригрозил сепаратистам наказанием за нападения на государственные здания. Одновременно Twitter заблокировал на 12 часов аккаунт главы государства. В тот же день Лай Мохаммед обвинил компанию в двойных стандартах и потворству сепаратистам, стремящимся создать на нигерийской территории государство Биафру.

Не сложились отношения с социальными сетями и у бывшего американского президента. В последние дни своего пребывания в Белом доме он был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram.