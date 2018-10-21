Трамп уже не верит в версию Эр-Рияда о гибели журналиста

Президент США Дональд Трамп считает, что официальная версия Эр-Рияда об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи содержит ложь и обман. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post, которое опубликовано в воскресенье на первой полосе издания.
«Очевидно, был обман, и была ложь», — отметил президент, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявления Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста.
В то же время Трамп назвал королевство «потрясающим союзником» и допустил возможность того, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не приказывал разведке страны убивать Хашкаджи. «Никто не говорил мне, что он несет ответственность... Я был бы рад, если бы он не был виноват», — подчеркнул хозяин Белого дома.
Хашкаджи, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь. Для расследования дела репортера была сформирована совместная саудовско-турецкая следственная группа. На минувшей неделе турецкие следователи провели осмотр диппредставительства, служебных автомобилей и резиденции генконсула в Стамбуле. В Эр-Рияде по поручению короля генпрокуратура проводит собственное расследование.
Там признали, что журналист был убит, но заявили, что это была «случайность».
По делу об убийстве арестованы 18 подданных королевства. Саудовский монарх подписал указ об увольнении офицеров разведки высокого ранга, в том числе замглавы ведомства генерала Ахмеда Асири.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что доверяет версии Саудовской Аравии. Об этом он заявил во время посещения военного аэродрома в Аризоне, сообщала The New York Times.
На вопрос, считает ли он объяснения Эр-Рияда вызывающим доверие, Трамп ответил «да».
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