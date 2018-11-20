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Трамп не исключил, что саудовский принц знал об убийстве журналиста

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Трамп не исключил, что саудовский принц знал об убийстве журналиста

Президент США Дональд Трамп допустил, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман знал об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

«Наши разведывательные ведомства продолжат оценивать всю информацию, но вполне может быть, что наследный принц знал об этом трагическом событии. Может быть, знал, а может быть — и нет!» — говорится в заявлении Трампа.

«Преступление против Джамаля Хашукджи ужасное, и наша страна его не одобряет», — добавил Трамп.

Он напомнил, что США ввели санкции против 17 лиц в Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству, а также что король Саудовской Аравии Салман и наследный принц отрицают, что знали об убийстве.

«Представители Саудовской Аравии говорят, что Джамаль Хашукджи был „врагом государства“ и членом „Братьев-мусульман“, но мое решение (продолжить сотрудничество с Саудовской Аравией — Ред.) никоим образом не основано на этом, это неприемлемое и ужасное преступление», — добавил Трамп.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

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Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Уже появилась информация, что некоторые члены правящей семьи Саудовской Аравии агитируют за то, чтобы не допустить к трону наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Дональд Трамп, Джамаль Хашукджи, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
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Вторник, 20 ноября 2018
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