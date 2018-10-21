Порошенко поздравил архиепископа Филарета

Президент Украины Петр Порошенко встретился с архиереями Украинской православной церкви Киевского патриархата и поздравил главу УПЦ-КП Филарета с 23 годовщиной его интронизации.
Как сообщает в воскресенье днем пресс-служба главы государства, встреча состоялась в резиденции Патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата в Киеве.
«Глава государства поблагодарил патриарха Филарета за многолетнюю службу и его усилия по созданию Единой поместной православной церкви Украины», — говорится в сообщении.
Напомним, что вчера Священный Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) изменил правила титулования предстоятеля УПЦ КП, утвердив полную и сокращенные формы титула, сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).
Теперь полный официальный титул предстоятеля УПЦ КП звучит так: «Святейший и Блаженнейший (имя), архиепископ и митрополит Киева — матери городов Русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит».
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