В РПЦ ждут извинений от Константинополя

Русская православная церковь надеется, что Константинопольский патриархат осознает последствия своих действий на Украине и встанет на путь диалога. Об этом сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, передает ТАСС.

«Путь, на который стал Константинополь может стать очень тяжелым для всего мирового православия и для верующих на Украине. Но тяжелая ситуация может очень быстро разрешиться, если Константинополь встанет на путь диалога», — отметил он.

По его словам, Русская церковь намерена и далее придерживаться занятой позиции, «стоять в истине», и единственной возможностью для начала диалога может быть «осознание ошибочности своих действий Константинопольским патриархатом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб всему мировому православию».

Напомним, Константинопольский патриархат на заседании синода 9 — 11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей в Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего общения с Константинополем.