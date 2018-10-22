В РПЦ ждут извинений от Константинополя

Русская православная церковь надеется, что Константинопольский патриархат осознает последствия своих действий на Украине и встанет на путь диалога. Об этом сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, передает ТАСС.
«Путь, на который стал Константинополь может стать очень тяжелым для всего мирового православия и для верующих на Украине. Но тяжелая ситуация может очень быстро разрешиться, если Константинополь встанет на путь диалога», — отметил он.
По его словам, Русская церковь намерена и далее придерживаться занятой позиции, «стоять в истине», и единственной возможностью для начала диалога может быть «осознание ошибочности своих действий Константинопольским патриархатом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб всему мировому православию».
Напомним, Константинопольский патриархат на заседании синода 9 — 11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей в Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего общения с Константинополем.
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